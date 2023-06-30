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Менеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»Менеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»
Возглавляет рейтинг бренд Haval.

Менеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»

Возглавляет рейтинг бренд Haval.

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Наиболее качественными китайскими машинами менеджер по продажам автомобилей из Китая Алексей считает Haval, Exeed, JAC и Chery.

Среди моделей на первое место он ставит Haval Dargo – в арсенале автомобиля большой и комфортный салон из кожи, проходимость, управляемость и ощутимая динамика.

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Среди минусов - большой расход топлива (10–12 л по городу) и маленький багажник.

У Exeed LX, помимо хорошей управляемости, стоит отметить низкую стоимость обслуживания и вместительный салон.

Есть и недостатки - плохая шумоизоляция и динамика езды. JAC J7 — один из лучших китайских седанов с отличной шумоизоляцией и красивым салоном. Некоторые владельцы жалуются на проходимость авто, говорит специалист.

В Топ машин из Китая попал также Haval F7. Автомобилисты покупают его из-за маленького расхода топлива, брутальной внешности и надежности. Минусы: шумоизоляция и подвеска авто.

Замыкаем «пятрку» Chery Tiggo 4. Машина устойчива на дороге и проста в обслуживании. Минусами иномарки стали плохая динамика и некомфортный салон.

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Источник: URA.RU

Фото: Haval

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За РулемАлексеева Елена
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