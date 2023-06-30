Менеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»

Возглавляет рейтинг бренд Haval.

Наиболее качественными китайскими машинами менеджер по продажам автомобилей из Китая Алексей считает Haval, Exeed, JAC и Chery.

Среди моделей на первое место он ставит Haval Dargo – в арсенале автомобиля большой и комфортный салон из кожи, проходимость, управляемость и ощутимая динамика.

Среди минусов - большой расход топлива (10–12 л по городу) и маленький багажник.

У Exeed LX, помимо хорошей управляемости, стоит отметить низкую стоимость обслуживания и вместительный салон.

Есть и недостатки - плохая шумоизоляция и динамика езды. JAC J7 — один из лучших китайских седанов с отличной шумоизоляцией и красивым салоном. Некоторые владельцы жалуются на проходимость авто, говорит специалист.

В Топ машин из Китая попал также Haval F7. Автомобилисты покупают его из-за маленького расхода топлива, брутальной внешности и надежности. Минусы: шумоизоляция и подвеска авто.

Замыкаем «пятрку» Chery Tiggo 4. Машина устойчива на дороге и проста в обслуживании. Минусами иномарки стали плохая динамика и некомфортный салон.

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Источник: URA.RU

Фото: Haval