Названы самые популярные модели с дизелем

Доля дизельных автомобилей в предложении авто с пробегом составила 11%.

В аналогичный период прошлого года показатель составлял 8,6%, выяснили эксперты Авито Авто.

Количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента год к году выросло на 49,8%. При этом спрос на дизельные авто с пробегом в январе-июне 2023 года увеличился на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В пятерку наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом вошли:

Toyota Land Cruiser (доля от общего спроса на дизельные авто с пробегом – 2,9% от, средняя цена – 3 550 000 рублей)

BMW 5-й серии (2,8%; 2 749 000 рублей)

BMW X5 (2,7%; 3 953 000 рублей)

Volkswagen Touareg (2,4%; 1 990 000 рублей)

Hyundai Santa Fe (2,3%; 2 346 000 рублей).

Средняя цена дизельных авто с пробегом составила 1 900 000 рублей.

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