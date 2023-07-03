Названы самые популярные модели с дизелем
Доля дизельных автомобилей в предложении авто с пробегом составила 11%.
В аналогичный период прошлого года показатель составлял 8,6%, выяснили эксперты Авито Авто.
Количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента год к году выросло на 49,8%. При этом спрос на дизельные авто с пробегом в январе-июне 2023 года увеличился на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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В пятерку наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом вошли:
- Toyota Land Cruiser (доля от общего спроса на дизельные авто с пробегом – 2,9% от, средняя цена – 3 550 000 рублей)
- BMW 5-й серии (2,8%; 2 749 000 рублей)
- BMW X5 (2,7%; 3 953 000 рублей)
- Volkswagen Touareg (2,4%; 1 990 000 рублей)
- Hyundai Santa Fe (2,3%; 2 346 000 рублей).
Средняя цена дизельных авто с пробегом составила 1 900 000 рублей.
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Фото: Depositphotos
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