#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как получить возмещение по ОСАГО — личный опытКак получить возмещение по ОСАГО — личный опыт
Эксперт «За рулем» проанализировал пять случаев...
Для автомобилистов, хлопающих дверями, ввели штрафДля автомобилистов, хлопающих дверями, ввели штраф
Власти немецкого города обеспокоились покоем...
В Подмосковье готовятся к введению платных парковокВ Подмосковье готовятся к введению платных парковок
Во всяком случае, электромобилям уже разрешили...

Названы самые популярные модели с дизелем

Доля дизельных автомобилей в предложении авто с пробегом составила 11%.

За РулемОграничение надбавки цен на авто – дилеры рассказали о последствиях

В аналогичный период прошлого года показатель составлял 8,6%, выяснили эксперты Авито Авто.

Количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента год к году выросло на 49,8%. При этом спрос на дизельные авто с пробегом в январе-июне 2023 года увеличился на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В пятерку наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом вошли:

  • Toyota Land Cruiser (доля от общего спроса на дизельные авто с пробегом – 2,9% от, средняя цена – 3 550 000 рублей)
  • BMW 5-й серии (2,8%; 2 749 000 рублей)
  • BMW X5 (2,7%; 3 953 000 рублей)
  • Volkswagen Touareg (2,4%; 1 990 000 рублей)
  • Hyundai Santa Fe (2,3%; 2 346 000 рублей).

Средняя цена дизельных авто с пробегом составила 1 900 000 рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0