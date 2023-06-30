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Новая «Ласточка»: построен полностью российский электропоезд

Официально его обещают показать на выставке «Иннопром» в июле.

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Завод «Уральские локомотивы» (входит в холдинг СТМ «Синары») построил первый электропоезд серии ЭС104, который сможет заменить «Ласточки», курсирующие на РЖД. На данный момент электропоезд готовится для динамических испытаний.

Известно, что собран электропоезд полностью из отечественных комплектующих. На ней должно быть установлено российское тяговое оборудование, позволяющее разгонять состав до 160 км/ч. Модернизированный состав «Ласточки» вмещает 1,4 тыс. человек и рассчитан на перевозки на расстоянии 100-300 км.

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Ранее представители компании рассказывали, что новый электропоезд станет «еще комфортнее полюбившихся россиянам “Ласточек”». Он будет оснащен USB-разъемами для зарядки гаджетов, новыми системами оповещения, креплениями для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, а также вагоном-бистро.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Виталий Брексон / VK

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