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Названы самые дорогие автомобили в России

Лидирующие позиции занимают Mercedes-Benz и Lamborghini с ценником от 15 млн до 36 млн рублей.

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Самыми дорогими новыми автомобилями стали модели Mercedes-Benz, Lamborghini, Maybach, Land Rover, Bentley и Rolls-Royce.

Возглавляет рейтинг немецкий производитель Mercedes. Самые дорогие модели этого концерна – Mercedes-Benz Maybach S-Klasse и Mercedes-Benz G-Klasse AMG. Также в этот список попал Land Rover Range Rover и BMW 7-й серии.

Примечательно, что цены на некоторые модели упали, и они стали доступнее. Так, новый Mercedes-Benz Maybach S-Klasse стал дешевле на 2 млн рублей, а Land Rover Range Rover – на 1 млн рублей. Однако сравнивая среднюю стоимость в январе 2023 года с текущими показателями, можно заметить, что некоторые модели подорожали на 1 млн рублей, например, Mercedes-Benz G-Klasse AMG.

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На рынке подержанных машин самыми дорогими остаются Lamborghini Urus (2017–2022 годов выпуска, 25 млн руб.), Mercedes-Benz Maybach S-Klasse (2021 г.в., 24 млн руб.) и Land Rover Range Rover (2021 г.в., 22 млн руб.).

Источник: IXBT

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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