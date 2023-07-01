Европейские грузовики будут собирать в Казахстане

На заводе QazTehna запущено производство грузовых автомобилей Scania.

Завод уже на протяжении двух лет выпускает автобусы и самосвалы китайской фирмы Yutong. Производство расположено на территории Карагандинской области. Оснащение и квалификация персонала позволяют производить некоторые модели даже по мелкоузловой технологии со сваркой кабин. С недавних пор на заводе запущено производство грузовых автомобилей Scania.

Подробностей о моделях нет, однако, по некоторым данным, это будут грузовики класса Евро-5 в специальном северном исполнении, которые раньше производились для российского рынка. И не исключено, что технику, произведенную в Казахстане, можно будет легально продавать на территории России.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: АО «НК «KAZAKH INVEST»