Минивэн Toyota Alphard получил первый официальный тюнинг-пакет

Апгрейд оказался расширенным, но не затронул силовые установки.

Спустя неделю после дебюта нового минивэна Toyota Customizing & Development выпустила тюнинг-пакет. Улучшить можно не только декоративные элементы, но и повысить жесткость кузова благодаря распоркам, а также изменить колесные диски.

На представленных изображениях комплект демонстрирует Toyota Vellfire — это «брат-близнец» Alphard. Заметна низкопрофильная резина на 20-дюймовых дисках, более агрессивные бамперы, дефлекторы на окнах и сиденья GR Performance Damper, которые оснащены специальными амортизаторами, гасящими вибрацию при езде по плохой дороге.

Доработки минивэна обойдутся желающим в 250 тысяч рублей.

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Источник: IXBT

Фото: Toyota