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Анонсирован Kia Seltos нового поколения

Автомобиль достаточно сильно отличается от кроссовера нынешнего поколения. Полноценная премьера со всеми подробностями — уже на следующей неделе.

За РулемПоявились первые фото салона нового кроссовера Kia

Судя по тизеру и первым изображениям, модель получит как минимум новую светотехнику и новый передний бампер. Но изменений будет больше: пересмотрят и заднюю часть, и салон — кроссовер получит «моноэкран», переработанный блок климат-контроля и т.д.

За Рулем

Оснащение кроссовера станет богаче: в топовой версии появится большая панорамная крыша с люком, вентиляция передних кресел, появятся дополнительные подушки безопасности.

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В Индии, где появилась первая информация о кроссовере, у нового Seltos будут три мотора: бензиновый и дизельный объемом 1,5 л, мощностью 115 и 116 л.с. соответственно, а также 160-сильный турбомотор. Все подробности будут раскрыты 4 июля.

Источник: IXBT

Фото: скриншоты из тизера Kia India

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За РулемЛежнин Роман
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