Покоритель пустыни: Aprilia Racing показала спецверсию своего мотоцикла

Команда Aprilia Racing разрабатывает раллийную версию мотоцикла Tuareg, специально предназначенную для песчаных трасс.

Недавно Aprilia провела тестирование своего нового прототипа Aprilia Tuareg, созданного для покорения пустынных просторов, и результаты обещают быть весьма впечатляющими.

Публика имела возможность взглянуть на Tuareg во время фестиваля "Всех звезд Aprilia" 27 мая. Раллийная версия основана на технической платформе серийной модели и специально адаптирована для песчаных трасс. Команда Aprilia Racing сосредоточилась на том, чтобы сделать Tuareg выносливым и проходимым мотоциклом для пустыни, не превращая его в прототип, который имеет мало общего с серийной версией.

На начальных этапах разработки Aprilia Racing сосредоточилась на шасси, внедрив новую модульную раму и изменяя геометрию, чтобы обеспечить устойчивость на высоких скоростях и увеличить ход подвески.

Пока нет информации о планах выпустить раллийную версию мотоцикла в серийное производство. Однако, учитывая успешный пример Yamaha Tenere с их Rally Edition, не стоит исключать такую возможность в будущем.

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Источник и фото: Журнал «Мото»