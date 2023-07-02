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Покоритель пустыни: Aprilia Racing показала спецверсию своего мотоцикла

Команда Aprilia Racing разрабатывает раллийную версию мотоцикла Tuareg, специально предназначенную для песчаных трасс.

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Недавно Aprilia провела тестирование своего нового прототипа Aprilia Tuareg, созданного для покорения пустынных просторов, и результаты обещают быть весьма впечатляющими.

Публика имела возможность взглянуть на Tuareg во время фестиваля "Всех звезд Aprilia" 27 мая. Раллийная версия основана на технической платформе серийной модели и специально адаптирована для песчаных трасс. Команда Aprilia Racing сосредоточилась на том, чтобы сделать Tuareg выносливым и проходимым мотоциклом для пустыни, не превращая его в прототип, который имеет мало общего с серийной версией.

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На начальных этапах разработки Aprilia Racing сосредоточилась на шасси, внедрив новую модульную раму и изменяя геометрию, чтобы обеспечить устойчивость на высоких скоростях и увеличить ход подвески.

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Пока нет информации о планах выпустить раллийную версию мотоцикла в серийное производство. Однако, учитывая успешный пример Yamaha Tenere с их Rally Edition, не стоит исключать такую возможность в будущем.

Источник и фото: Журнал «Мото»

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За РулемЛежнин Роман
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