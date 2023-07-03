Эксперты оценили готовность россиян тратить деньги на покупку авто

Покупатели теперь рассматривают суммы в 1,5 раза больше, чем это было двумя годами ранее.

В среднем, покупатели готовы отдать за автомобиль 914 тысяч рублей, говорится в исследовании «СберСтрахования». Для сравнения – в 2021 году опрошенные были готовы отдать 605 тысяч рублей.

13% респондентов сказали, что собираются купить машину в ближайшие полгода; 78% из них планируют приобретать подержанное авто, 12% – новое, а еще 10% пока не определились.

Автомобили японских брендов (Toyota, Lexus, Honda и другие) хотят приобрести 28% опрошенных. На втором месте европейские марки (Audi, BMW, Mercedes-Benz) – они заинтересовали 27% россиян. В топ-3 также отечественные Lada и УАЗ – они получили 21% голосов.

Среди «отстающих» американские (10%), корейские (10%) и китайские (5%) бренды.

Согласно исследованию, больше всего за покупку готовы заплатить жители Ярославля (1,11 млн руб.), Тольятти (1,09 млн руб.) и Воронежа (1,08 млн руб.).

Менее других готовы раскошелиться жители Томска (0,64 млн руб.), Астрахани (0,68 млн руб.) и Хабаровска (0,7 млн руб.).

Почти 20% россиян, которые планируют приобрести автомобиль, собираются сделать это в кредит.

В опросе приняли участие около 10 тысяч человек из 37 городов России с населением более 500 тысяч человек.

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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС