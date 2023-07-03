В Марселе из автосалона угнали несколько десятков автомобилей

Это произошло во время беспорядков во Франции, вызванных убийством подростка полицейским.

Радикалы в балаклавах и черных одеждах угнали десятки новых и подержанных автомобилей в Марселе. В ночь с субботы на воскресенье группа из двадцати человек взломала ворота стоянки одного из автосалонов и с помощью тарана разбила окно выставочного зала. Со слов свидетелей, было угнано около 20 автомобилей, проехавших один за другим через снесенные ворота.

Кроме того, вандалы разбили камнями стекла автосалона, витрины и камеры наблюдения.

Было украдено и имущество, находившееся внутри, в том числе оборудование. Убытки оцениваются страховщиками «более чем в сто миллионов евро».

Ранее министерство экономики Франции заявило, что от беспорядков в стране пострадало более 700 коммерческих компаний.

Было разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров, и это только в Марселе. Почти 400 магазинов подверглись вандализму, некоторые в центре города, но также и в торговых центрах. По данным на утро 1 июля, были задержаны 994 человека.

Причиной массовых протестов во Франции стало убийство в пригороде Парижа Нантере юноши Наэля (араба по происхождению) полицейским. 17-летний парень, как указали правоохранители, отказался подчиняться полиции.

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Источник: bfmtv.com

Фото: скриншот видео bfmtv