Автомобили в России подорожают еще на 15–20%

Предпосылок к снижению цен пока не наблюдается.

Из-за ослабления российской национальной валюты автомобили неминуемо подорожают. В минувшую пятницу на Московской бирже курс евро достиг 97,1 рубля впервые с марта 2022 года, доллар превысил 89 рублей.

Кроме того, запасы автомобилей европейских брендов исчерпываются, и, по прогнозам группы компаний «Автодом», их хватит только до осени. Поэтому следующая партия автомобилей, поступающая в дилерские центры, будет стоить на 15–20% дороже.

Цены на автомобили, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, увеличиваются вслед за курсом доллара и евро.

С ростом цен некоторые участники рынка могут переориентироваться в сторону других направлений бизнеса. Одни – начнут заключать контракты с китайскими брендами, которые ранее не были представлены на отечественном авторынке, другие – заменят параллельный импорт выкупом автомобилей с пробегом с внутреннего рынка.

Если инфляция продолжит расти, это может сократить потребительскую способность населения. Именно это может сдерживать рост цен на новые авто и с пробегом. Если цены будут завышены, многие россияне не смогут себе позволить покупку, и дилеры останутся без прибыли. Однако опыт прошлых месяцев показывает обратную тенденцию. В апреле 2023 года, после снижения курса рубля, цены на новые автомобили, ввозимые из-за рубежа, выросли на 10%.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos