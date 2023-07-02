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Без машин не останемся: налаживаются новые схемы поставки в Россию

В России появился новый способ ввоза иностранных автомобилей, обходящий санкционные ограничения.

За РулемГарантии от производителей теперь дают другие организации

В последнее время все чаще поставка иностранных автомобилей проходит без огласки, поставщики и автоконцерны скрывают свою причастность. Так, недавно в Северной столице открыт автосалон Honda, но он оказался неофициальным. Независимое ООО «Мотор-Плейс» и дилерский холдинг «Звезда Невы» открыли автосалон в обход официального представителя Honda. Хоть и ООО «Мотор-Плейс» на своем официальном сайте указаны в качестве субдистрибьютора марки, Honda заявила, что компания не имеет отношения к японскому концерну.

Такие автомобили поставляются с помощью оформления Свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) с привлечением физических лиц. Такую схему используют и другие дилеры, которые неофициально ввозят в Россию автомобили Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen и других брендов.

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Они делают это через субдистрибьютора с едиными условиями гарантии. Поэтому сейчас автомобили продаются с гарантией от салона при выполнении определенных условий, включая обслуживание у дилера.

Источник: IXBT

Фото: dongchedi.com

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За РулемЛежнин Роман
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