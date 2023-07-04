Эти товары россияне относят к категории дорогих

Опрос среди жителей нашей страны провел ВЦИОМ.

К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобили и автозапчасти (56%), недвижимость, квартиры, земельные участки, дачи и дома (42%), телевизоры, пылесосы, стиральные машины и холодильники (27%), свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что автомобили и автозапчасти занимают первую строчку рейтинга, опережая недвижимость.

Реже к дорогостоящим товарам относят продукты питания (21%), антикварные вещи (8%), одежду и обувь (8%), мебель (6%), предметы для ремонта и строительства (6%), самолеты, яхты, вертолеты (4%).

Исследование проведено с помощью телефонного опроса, который проходил 24 июня среди 1600 россиян старше 18 лет.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash