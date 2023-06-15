Мантуров рассказал, как обстоят дела с импортозамещением компонентов
Как обстоят дела в области импортозамещения автокомпонентов, рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Локализация автокомпонентов – одно из основных направлений, по которому сейчас ведется работа в автопроме. Идентифицировано более 800 критически важных автокомпонентов и материалов, а решения найдены по более чем 250 из них.
Уже удалось заместить электронные блоки управления, частично заменены датчики, разъемы жгутовой продукции и сама эта продукция. Запускается локальное производство ABS в Костроме, ведется работа по ESP.
По тем автокомпонентам, локальное производство которых еще не началось, налажены надежные поставки из как минимум двух дружественных стран.
Сейчас введется работа по увеличению выпуска гражданских литий-ионных аккумуляторных батарей на своих ячейках. В Калининградской области создается своя гигафабрика мощностью 4 ГВт*ч в год, которая позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей. Если будет заказ для экспортных рынков, производство можно будет расширить.
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Источник: «Российская газета»
Фото: depositphotos.com
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