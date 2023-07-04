Новая реальность
#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный российский мусоровоз получил новое шассиПопулярный российский мусоровоз получил новое шасси
Смоленский завод КДМ начал выпуск популярной...
Эти товары россияне относят к категории дорогихЭти товары россияне относят к категории дорогих
Опрос среди жителей нашей страны провел ВЦИОМ.
В России выпустили новый тракторВ России выпустили новый трактор
Завод «ДСТ-Урал» расширил ассортимент...

Импортозамещение в российских электробусах вышло на новый уровень

В Москву начали поставлять новые электробусы, в которых еще одну деталь заменили на отечественную.

За РулемШустрая трехдверка от 600 000 рублей – 6 лучших вариантов

Речь идет о пантографе – подвижной части токопринимающего устройства у электробуса. Он подключается к куполу ультрабыстрой зарядной станции, после чего происходит заряд электробуса.

Деталь производится в подмосковном городе Софрино и не зависит от импортных комплектующих.

Пантограф обладает легкой и прочной конструкцией, которая позволяет работать при температуре от -50 до +50 °C. Также отечественные пантографы выдерживают максимальную силу тока в 600 А и обладают улучшенной защитой от загрязнения основных узлов и элементов.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник: журнал «Рейс»

Фото: АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0