Импортозамещение в российских электробусах вышло на новый уровень

В Москву начали поставлять новые электробусы, в которых еще одну деталь заменили на отечественную.

Речь идет о пантографе – подвижной части токопринимающего устройства у электробуса. Он подключается к куполу ультрабыстрой зарядной станции, после чего происходит заряд электробуса.

Деталь производится в подмосковном городе Софрино и не зависит от импортных комплектующих.

Пантограф обладает легкой и прочной конструкцией, которая позволяет работать при температуре от -50 до +50 °C. Также отечественные пантографы выдерживают максимальную силу тока в 600 А и обладают улучшенной защитой от загрязнения основных узлов и элементов.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: АГН «Москва»