Есть место, где подушки безопасности взрывают каждый день

А до этого их посыпают мелким песком и даже подмораживают!

Китайский производитель Yanfeng является одним из крупнейших автомобильных поставщиков в мире и разрабатывает автомобильные компоненты, к которым каждый из нас фактически уже прикасался, хотя мог об этом и не догадываться.

Во всем мире в Yanfeng работает около 67 000 человек в 240 офисах. Двенадцать различных технологических центров распределены по всему миру. Центр исследований и разработок в Тренчине (Словакия) является одним из крупнейших в Европе.

Здесь, в Словакии, тестируют системы безопасности, особое внимание уделяя подушкам безопасности.

Правильно ли они раскрываются и нет ли отлетевших частей пластика от приборной панели или руля, которые могут травмировать пассажиров? Контролируемые взрывы подушек безопасности фиксируются высокоскоростными камерами со скоростью до 5000 кадров в секунду.

Рулевые колеса с подушками безопасности подвергаются механическим нагрузкам при испытаниях на вибрацию и тряску, чтобы гарантировать их правильную работу спустя годы.

Есть даже специальное испытание на запыление. В течение пяти часов модули посыпаются специальным песком, который завозят из аризонской пустыни. Он настолько мелкий, что легко проникает в малейшую трещину в компоненте. Если подушки проходят проверку, они отправляются в климатическую камеру для дальнейшего тестирования.

Здесь температура колеблется от -40 до +120 градусов по Цельсию. Модули должны выдерживать эти экстремальные условия в течение десяти дней и тестироваться на воздействие окружающей среды. В следующей камере их опрыскивают соляным туманом для испытаний на коррозию.

Есть только один тест, в котором участвуют не машины, а люди, – тест на запах. Пластмассы могут выделять летучие органические соединения, которые могут быть неприятны для восприятия.

Подушки тестируют очень тщательно, ведь функциональные ошибки могут привести к серьезным последствиям. Пример подушек безопасности Takata, которые ставили почти на все автомобили мира, стал очень показательным. Неисправности с травмами и даже смертельными исходами привели к масштабной кампании и банкротству компании в 2017 году.

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Источник: auto-medienportal.net

Фото: Autoren-Union Mobilität/Yangfeng