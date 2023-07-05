Хэтчбеку Kia Picanto придали агрессии

У обновленного городского автомобиля по-прежнему безнаддувные двигатели и механика.

Поскольку люди переходят на кроссоверы и внедорожники, А-сегмент в Европе постепенно сжимается. Тем не менее, есть еще несколько брендов, предлагающих маленькие хэтчбеки.

Kia также является игроком в этом вымирающем классе – производитель доработал свой Picanto. Представленный во флагманской комплектации GT-Line миниатюрный хэтчбек подвергся существенным изменениям дизайна снаружи, но на улучшение интерьера компания поскупилась.

Элементы дизайна от Niro перешли на новый Picanto (он же Morning на некоторых рынках, включая Южную Корею), чтобы придать автомобилю выразительный вид. Вертикально расположенные фары, светодиодная полоса в верхней части решетки радиатора в форме «нос тигра». Та же история и сзади, где вертикальные задние фонари смыкаются световой планкой на задней двери.

Вариант GT-Line с выдающимся задним диффузором выглядит удивительно агрессивно для такого маленького автомобиля, но не думайте, что у него есть какие-то спортивные амбиции. Picanto остается простым хэтчбеком. Размеры колес начинаются с 14 дюймов, но более дорогие модели получают 15- или 16-дюймовые легкосплавные диски.

Уже известно, что Picanto 2024 года будет доступен с трехцилиндровыми 1,0- и 1,2-литровыми безнаддувными бензиновыми двигателями. Роботизированная механическая коробка передач (АМТ) тоже никуда не делась. Правда, инженеры Kia доработали двигатели, сделав их более экологичными и эффективными, чем раньше.

Продажи модели в Корее стартуют уже завтра, 5 июля, а в Европе обновленный Kia Picanto появится до конца текущего года.

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Источник: Motor 1

Фото: Kia