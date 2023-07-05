Хэтчбеку Kia Picanto придали агрессии
Поскольку люди переходят на кроссоверы и внедорожники, А-сегмент в Европе постепенно сжимается. Тем не менее, есть еще несколько брендов, предлагающих маленькие хэтчбеки.
Kia также является игроком в этом вымирающем классе – производитель доработал свой Picanto. Представленный во флагманской комплектации GT-Line миниатюрный хэтчбек подвергся существенным изменениям дизайна снаружи, но на улучшение интерьера компания поскупилась.
Элементы дизайна от Niro перешли на новый Picanto (он же Morning на некоторых рынках, включая Южную Корею), чтобы придать автомобилю выразительный вид. Вертикально расположенные фары, светодиодная полоса в верхней части решетки радиатора в форме «нос тигра». Та же история и сзади, где вертикальные задние фонари смыкаются световой планкой на задней двери.
Вариант GT-Line с выдающимся задним диффузором выглядит удивительно агрессивно для такого маленького автомобиля, но не думайте, что у него есть какие-то спортивные амбиции. Picanto остается простым хэтчбеком. Размеры колес начинаются с 14 дюймов, но более дорогие модели получают 15- или 16-дюймовые легкосплавные диски.
Уже известно, что Picanto 2024 года будет доступен с трехцилиндровыми 1,0- и 1,2-литровыми безнаддувными бензиновыми двигателями. Роботизированная механическая коробка передач (АМТ) тоже никуда не делась. Правда, инженеры Kia доработали двигатели, сделав их более экологичными и эффективными, чем раньше.
Продажи модели в Корее стартуют уже завтра, 5 июля, а в Европе обновленный Kia Picanto появится до конца текущего года.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Motor 1
Фото: Kia
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Kia Picanto (2)
КИА МОТОРС России и СНГ с сетью своих дилеров, как и салоны мульти брендов ведут нечестную, обманную рекламную компанию по реализации своего продукта. Купить автомобиль по цене объявленной КИА даже теоретически невозможно, к объявленной цене надо добавлять от 200 до 700 тыс. руб. за так называемое дополнительное оборудование. Заключить предварительный договор с дилером на поставку автомобиля необходимой вам комплектации без так называемого дополнительного оборудования можно, но за автомобиль придется все равно заплатить сумму существенно большую заявленной КИА МОТОРС Россия и СНГ. Делюсь своим опытом, я семь месяцев назад заключил договор на покупку автомобиля со сроком исполнения максимум три месяца. По истечении трех месяцев, конечно, официальный дилер так и не привёз (не продал) автомобиль по цене КИА МОТОРС Россия и СНГ, хотя за три месяца завозов выбранной мною комплектации и цвета автомобилей было и есть в наличии предостаточно. Я обращался на горячею линию в компанию КИА шесть раз и том числе письменно с описанием свой ситуации с приложением заключенного договора, но там отвечают, что КИА МОТОРС Россия и СНГ продажей автомобилей не занимается и все вопросы по приобретению автомобиля к дилеру, а он продает как считает нужным и необходимым. Из последнего общения с дилером следует, что мне машину не продадут никогда, т.к. я не готов заплатить к цене КИА МОТОРС Россия и СНГ не рубля, договор поставки предлагают расторгнуть, но для них это не принципиально, т.к. из него юридической ответственности ни какой не следует. Ни один из «Официальных дилеров» КИА не выполняет в полном объеме функции дилера и это однозначно устраивает КИА. Обман это основа бизнеса КИА и других производителей. Их просто необходимо привлекать к ответственности за обманную рекламную компанию. Цену на продукцию часто определяет спрос и сговор производителей не без участия надзорных органов.