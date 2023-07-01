Главный дизайнер Kia предрек закат эпохи кроссоверов
В компании Kia считают, что новые машины будут более разнообразными, а спрос на кроссоверы и внедорожники пойдет на спад.
В ближайшем будущем тенденции в дизайне автомобилей изменятся, в этом уверена компания Kia. Главный дизайнер автомобильного бренда Карим Хабиб рассказал, что уже идет работа над новым дизайном автомобилей, которые смогут заменить популярные кроссоверы.
Мы попробуем разные вещи. Я действительно думаю, что есть более эффективные способы использования пространства», – говорит дизайнер.
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Техническая начинка электромобилей куда более компактна, чем у машин с ДВС. Они не нуждаются в трансмиссионных тоннелях и больших подкапотных пространствах, что позволяет использовать совершенно новый подход к дизайну интерьера. По словам Хабиба, автомобили ближайшего будущего не должны быть одинакового размера и формы, чтобы предлагать сопоставимую полезность и комфорт.
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Источник: IXBT
Фото: Kia
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