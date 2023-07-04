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Sollers Atlant стал доступен в новых вариациях

Компания «Соллерс» расширила линейку модификаций семейства автомобилей Sollers Atlant.

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В качестве новинок выступают промтоварные и изотермические фургоны, их бортовые версии, а также фургоны-рефрижераторы. На выбор доступны три варианта длины. Полная масса машин составляет от 3,5 до 4,2 т. Размер грузового отсека фургонов Atlant варьируется от 14 до 17,5 м3. Этого достаточно, чтобы вместить до 8 европалет.

Автомобили оснащены экологичными двигателями объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 355 Н.м. На всех машинах в базовой комплектации установлены кондиционер, аудиосистема, подушки безопасности водителя и пассажира и ABS. Бортовая версия предлагается по цене от 3 139 000 рублей.

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Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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