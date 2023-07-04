Nissan рухнул со второго этажа многоуровневой парковки

Парковка располагается в московском ТЦ «Филион».

Машина с женщиной внутри слетела со второго этажа надземной парковки. Доставали пострадавшую очевидцы.

Когда на место приехала скорая, она рассказала, что ее подрезал таксист, и она так сильно испугалась, что перепутала педали и нажала на газ. Автомобиль проломил ограду яруса и свалился со второго этажа.

55-летнюю автомобилистку госпитализировали в Боткинскую больницу с серьезными повреждениями: открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: МК

Фото: АГН «Москва»