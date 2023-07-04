Nissan рухнул со второго этажа многоуровневой парковки
Парковка располагается в московском ТЦ «Филион».
Машина с женщиной внутри слетела со второго этажа надземной парковки. Доставали пострадавшую очевидцы.
Когда на место приехала скорая, она рассказала, что ее подрезал таксист, и она так сильно испугалась, что перепутала педали и нажала на газ. Автомобиль проломил ограду яруса и свалился со второго этажа.
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55-летнюю автомобилистку госпитализировали в Боткинскую больницу с серьезными повреждениями: открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: МК
Фото: АГН «Москва»
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