Nissan рухнул со второго этажа многоуровневой парковки

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: МК

Фото: АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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