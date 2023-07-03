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Во всяком случае, электромобилям уже разрешили...

В Подмосковье готовятся к введению платных парковок

Во всяком случае, электромобилям уже разрешили парковаться там бесплатно.

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Вне зависимости от того, есть или нет на парковке зарядная станция, владельцы электромобилей смогут бесплатно парковаться на платных стоянках Подмосковья. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы. К слову, платных парковок в Подмосковье пока нет, но законодатели, вероятно, смотрят в будущее.

«Речь идет о таких же платных парковках, как и в Москве. И, да, на сегодняшний день таких объектов в Московской области нет. Но мы смотрим в этом вопросе на перспективу. Будучи инициаторами законопроекта об электромобилях, когда мы освободили их владельцев от уплаты транспортного налога, хотим, чтобы в Московской области, как и в столице, такое право бесплатной парковки, хоть и на будущее, у владельцев электрокаров, но появилось», – отметил зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев.
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Напомним, с 1 апреля 2023 года владельцы электрокаров получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам.

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Источник: РИАМО

Фото: Unsplash, АГН «Москва»

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