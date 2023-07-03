В Подмосковье готовятся к введению платных парковок

Во всяком случае, электромобилям уже разрешили парковаться там бесплатно.

Вне зависимости от того, есть или нет на парковке зарядная станция, владельцы электромобилей смогут бесплатно парковаться на платных стоянках Подмосковья. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы. К слову, платных парковок в Подмосковье пока нет, но законодатели, вероятно, смотрят в будущее.

«Речь идет о таких же платных парковках, как и в Москве. И, да, на сегодняшний день таких объектов в Московской области нет. Но мы смотрим в этом вопросе на перспективу. Будучи инициаторами законопроекта об электромобилях, когда мы освободили их владельцев от уплаты транспортного налога, хотим, чтобы в Московской области, как и в столице, такое право бесплатной парковки, хоть и на будущее, у владельцев электрокаров, но появилось», – отметил зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Напомним, с 1 апреля 2023 года владельцы электрокаров получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам.

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Источник: РИАМО

Фото: Unsplash, АГН «Москва»