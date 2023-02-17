Бесплатный проезд по платным дорогам: государство пошло на эксперимент

Он стартует уже 1 марта.

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Владельцы электромобилей до конца года смогут бесплатно пользоваться платными дорогами. Пока это коснется только проезда по федеральным трассам: М-11, М-12, ЦКАД и другим.

Автовладельцы должны будут приобрести или взять в аренду у «Автодора» бесконтактный транспондер, электрокар внесут в базу с соответствующей пометкой. Поэтому повесить транспондер на обычный автомобиль и проехать бесплатно не получится — деньги все равно спишут.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Принятое решение должно поддержать развитие электротранспорта в России. Если эксперимент признают удачным, то он может быть продлен. Пока электрокары в общем объеме автопарка России занимают мизерную долю — по данным ГИБДД, на конец 2022 года зарегистрировано 22,5 тыс. легковых электромобилей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Любая поддержка автомобилистов — это хорошо. Но бесплатный проезд по платным дорогам интересен лишь энтузиастам электромобилей, которые и так ездят на них даже из Питера в Москву. Или гоняют на работу в столицу из пригорода по М-11.

Для обычных автомобилистов эти инициативы — что мертвому припарки. Пока цена электромобиля на 30–40% выше цены на такую же машину с бензиновым двигателем, никакие льготы не покроют эту разницу. Даже более дешевое сервисное обслуживание.

По сути, этим решением мы помогаем преимущественно богатым людям, которые в состоянии купить себе электромобиль. Причем с большим запасом хода, поскольку с зарядной инфраструктурой на платных трассах всё кисло.

Вот когда электромобиль будет дороже бензинового лишь на 10% — тогда будет другой разговор. Это будет реальный стимул купить «электричку».

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich и «За рулем»