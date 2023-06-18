Житель дома избил водителя из-за парковки (ВИДЕО)

В ход пошли консервные банки.

В Екатеринбурге житель дома напал на водителя, который припарковался около этого дома (ул. Щербакова, 37). Конфликт попал на видео.

Водитель рассказал, что обычно ставил машину около дома, но, так как мест не было, решил оставить автомобиль на заднем дворе. Это не понравилось жителю дома, который посчитал, что нельзя парковаться в этом месте.

В процессе общения житель оскорблял автовладельца, ударил машину, а затем начал бросаться консервными банками. В итоге водитель обратился в полицию.

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Источник: e1.ru

Фото: Unsplash

Видео: Жесть Екатеринбург/Вконтакте