Changan начал продажи кроссовера Auchan X5 PLUS

Автомобиль размером с Hyundai Tucson получил 188-сильный двигатель и красивый ценник.

Changan Auchan X5 PLUS позиционируется как компактный кроссовер, а его конкуренты – Hyundai Tucson или Nissan X-Trail. Китайская новинка имеет двигатель Blue Whale 1.5T мощностью 188 л.с. и 300 Нм.

Дизайн автомобиля достаточно импозантный и узнаваемый. Решетка радиатора не имеет рамки, по бокам от нее установлены узкие фары с молнией на нижней кромке.

Что касается габаритов, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4540, 1860 и 1610 мм, а колесная база достигает 2715 мм.

Новинка будет предлагаться в шести цветах кузова на выбор: ярко-белом, синем, сером, ярко-красном, черном и серебристо-сером.

Дизайн интерьера достаточно интересный. В частности, в автомобиле используются три экрана, выстроенные в линию, общая диагональ которых составляет 28,8 дюймов. Два экрана – это традиционные панель приборов и тачскрин мультимедиа (по 12,3 дюйма), а третий расположен слева от руля (4,2 дюйма) – на него выводится информация систем помощи водителю.

Двигатель Blue Whale 1.5T сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Подвеска спереди – McPherson, а сзади – многорычажная независимая.

Стоит Changan Auchan X5 PLUS в Китае от 80 900 юаней с учетом летних скидок (ровно 1 млн рублей). В России его стоимость будет в полтора-два раза выше. Кстати, на российском сайте Changan заявлено скорое появление нового кроссовера, но не уточняется, какого.

Конкурент Creta от Chevrolet выходит в продажу – названы цены. Забавно – название этого компактного кроссовера переводится как «Маленький шершень».

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Autohome.com.cn