#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Урал» расширяет производство грузовиков«Урал» расширяет производство грузовиков
На Уральском автомобильном заводе запущено...
Заводы Volkswagen и Volvo в Калуге займут китайцыЗаводы Volkswagen и Volvo в Калуге займут китайцы
Бывший завод VW возобновит работу уже в текущем...
Jetour Dashing и X90 Plus: подробный обзор новых китайских кроссоверовJetour Dashing и X90 Plus: подробный обзор новых китайских кроссоверов
Chery, Exeed, Omoda, Kaiyi – эти бренды...

Названы «китайцы», которыми больше всего интересуются россияне

Лидирует по покупательскому вниманию марка Chery.

За РулемМенеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»

В первом полугодии 2023 года россияне больше всего интересовались китайскими автомобилями брендов Chery, Geely, Haval и Lifan, сообщают аналитики портала «Дром».

Предпочтения покупателей новых автомобилей таковы:

  • Chery
  • Geely
  • Haval
  • Changan
  • Exeed.
За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди китайских марок с пробегом первое место держит Chery. Далее идут Lifan, Geely, Great Wall и Haval.

Бренды, вошедшие в топ, агрессивно продвигаются на рынке и расширяют дилерские сети. Если раньше в небольшом городе мог быть один дилерский центр китайской марки, то теперь их несколько. При этом, например, Chery заставляет дилеров жестко конкурировать между собой, из-за чего они вынуждены снижать стоимость автомобилей, комментируют ситуацию на автопортале.

В сегменте новых китайских автомобилей наибольший интерес покупателей вызывает модель Omoda C5, средняя цена которой составляет 2 783 900 рублей. На втором месте Haval Jolion – 2 383 000 рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Chery Tiggo T11 (средняя цена 469 000 рублей) и Lifan Solano (353 000 рублей).

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0