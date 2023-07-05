Названы «китайцы», которыми больше всего интересуются россияне

Лидирует по покупательскому вниманию марка Chery.

В первом полугодии 2023 года россияне больше всего интересовались китайскими автомобилями брендов Chery, Geely, Haval и Lifan, сообщают аналитики портала «Дром».

Предпочтения покупателей новых автомобилей таковы:

Chery

Geely

Haval

Changan

Exeed.

Среди китайских марок с пробегом первое место держит Chery. Далее идут Lifan, Geely, Great Wall и Haval.

Бренды, вошедшие в топ, агрессивно продвигаются на рынке и расширяют дилерские сети. Если раньше в небольшом городе мог быть один дилерский центр китайской марки, то теперь их несколько. При этом, например, Chery заставляет дилеров жестко конкурировать между собой, из-за чего они вынуждены снижать стоимость автомобилей, комментируют ситуацию на автопортале.

В сегменте новых китайских автомобилей наибольший интерес покупателей вызывает модель Omoda C5, средняя цена которой составляет 2 783 900 рублей. На втором месте Haval Jolion – 2 383 000 рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Chery Tiggo T11 (средняя цена 469 000 рублей) и Lifan Solano (353 000 рублей).

«За рулем» можно читать в Телеграм

Фото: Depositphotos