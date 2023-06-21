Китайские компании увеличили втрое импорт автомобилей в Россию

Они всеми силами пытаются занять место ушедших с российского рынка западных компаний.

За первые пять месяцев 2023 года китайские автопроизводители увеличили импорт автомобилей в Россию практически в три раза. Как сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФСТ) Руслан Давыдов, по грузовым машинам цифры и того выше.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении», – рассказал он.

По мнению Давыдова, китайские компании не преминули воспользоваться перспективами, которые им предоставились с уходом из России западных автоконцернов, отрезавших для себя «рынок в 200 млн человек».

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что на сегодняшний день в РФ продаются автомобили 14 китайских марок.

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Источник: РИА Новости

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС