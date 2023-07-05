В зону СВО хотят передавать изъятую технику браконьеров

По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, войска нуждаются в таких средствах, несмотря на увеличение темпов поставок.

Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передавать в зону специальной военной операции (СВО) технику, которую конфискуют у браконьеров. Он рассказал, что журналисты и военкоры пишут о том, что в разных регионах страны находится достаточно много техники, конфискованной у браконьеров и контрабандистов, и эта техника не помешала бы на передовой.

Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника.

В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то что мы существенно нарастили темпы поставок», – сказал политик.

Он дал поручение Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе и Росимуществу совместно с региональными органами власти и при участии Минобороны разобраться и подумать, как побыстрее передать такую технику нашим войскам.

И хотя разговоры об этом какое-то время ведутся, решение должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства, подчеркнул политик.

С просьбой о разработке механизма передачи конфиската к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев обратились добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты, работающие в зоне СВО.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash