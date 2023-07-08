После аварии ножом не машут – видео одного происшествия

Два водителя в конце концов покинули место ДТП без травм, правда, одного из них сопровождала в тюрьму полиция.

Когда дорожная ярость выходит из-под контроля, проигрывают все. Это, безусловно, относится к одному такому инциденту, недавно зарегистрированному в Австралии.

Мужчина на универсале Holden Astra таранит небольшой седан, но в итоге сам же переворачивается. Полиция сообщает, что затем он вышел из машины и какое-то время размахивал ножом, прежде чем они приехали.

Ссора произошла на шоссе в Австралии, недалеко от Мельбурна. Утверждается, что Astra пыталась атаковать седан, в результате чего перевернулась. Видео подтверждает именно эту версию событий.

Однако на этом ссора не закончилась. Выбравшись из перевернувшегося автомобиля, водитель с ножом погнался за соперником. Разнимать двух мужчин до прибытия полиции пришлось другим водителям.

В итоге полиция арестовала дебошира на Астре. 50-летнему мужчине предъявлены обвинения в безрассудном поведении, угрожающем серьезными травмами, опасном вождении, неосторожном вождении, преступном нанесении ущерба, незаконном нападении, нападении с применением оружия и хранении оружия. Его уже освободили под залог, но дата суда назначена на 3 ноября.

Полиция сообщает, что ни одна из сторон не пострадала, что удивительно, учитывая жестокое столкновение, которое попало на видео.

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Источник: Сarscoops

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube