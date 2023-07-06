Новые масла «Газпромнефть – СМ» пройдут экстремальные испытания на международном ралли «Шелковый путь»

Высокотехнологичная продукция «Газпромнефть – СМ» стала официальным моторным маслом гонок «Шелковый путь 2023». Кроме премиальных масел G-Energy для спортивных внедорожников и грузовиков участников соревнований обеспечат новым продуктом – специализированным маслом для гоночных мотоциклов.

Полностью синтетическое моторное масло разработано специалистами Научно-исследовательского центра «Газпромнефть - смазочные материалы» и обладает уникальной формулой. Технология позволяет активировать разные компоненты и присадки в зависимости от режима вождения и нагрузки на двигатель – от плавного маневрирования до экстремальной скорости.

Специализированные масла будут также применяться в грузовом и легковом гоночном транспорте. Линейки высококачественных смазочных материалов позволят обеспечить стабильную работу двигателей и трансмиссий во время пиковых нагрузок при заездах по пересеченной местности на протяжении всего маршрута ралли. Командам будет предоставлено более 350 литров моторных, трансмиссионных масел и смазочных материалов.

Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, двукратная обладательница Кубка мира по кросс-кантри ралли:

«Во время скоростных заездов по бездорожью важно быть уверенной в безотказной работе и эффективной защите каждого узла техники. Масла линейки G-Energy уже не раз доказывали свою надежность: например, в прошлом году на «Шелковом пути» с их помощью мы преодолели более 5 тыс. километров по участкам пустыни, горным хребтам и болотам. По завершении гонки мотор и трансмиссия оказались в идеальном состоянии».

На технических станциях маршрута «Шелкового пути 2023» специалисты «Газпромнефть - СМ» предоставят участникам ралли сервис предиктивной диагностики. Мобильная лаборатория и не имеющий аналогов в России сервис G-Lab на базе искусственного интеллекта позволят в кратчайшие сроки выявлять неисправности техники, основываясь на результатах тестирования смазочных материалов. Собственное цифровое решение «Газпромнефть - СМ» поможет механикам команд с высокой точностью оценивать состояние узлов двигателей и трансмиссии, а также прогнозировать их ресурс.

Фото: Газпромнефть – СМ

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы»:

«Масла G-Energy на протяжении многих лет применяются участниками шоссейно-кольцевых гонок и ралли-рейдов по пересеченной местности. В условиях максимальных скоростей и предельных перегрузок наша продукция обеспечивает эффективную защиту элементов двигателей и трансмиссий спортивной техники, помогает гонщикам достигать высоких результатов. По ходу всего маршрута ралли мы анализируем работу смазочных материалов, затем собранная информация используется при разработке новых рецептур масел для широкого применения автолюбителями».

Ежегодный ралли-рейд «Шелковый путь 2023» стартовал в Казани и завершится 15 июля в Москве. Маршрут гонки насчитывает 9 этапов и включает более 2000 километров скоростных участков, проложенных по тотальному бездорожью.

Справка

«Газпромнефть - смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть - смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.