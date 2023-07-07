Из Гранты сделали седельный тягач

Необычный грузовик представила rомпания «П-В-Рус».

Новинка представляет собой модернизированный коммерческий фургон «ВИС-2349» производства фирмы «ВИС-Авто».

Несмотря на то, что полуприцеп подразумевает перевозку тяжелых грузов, силовая установка осталась прежней – 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач.

Полностью переработана задняя подвеска: вместо пружин установлены 3-листовые рессоры с гидравлическими амортизаторами. Длина полуприцепа составляет 6200 мм. Грузоподъемность такого автопоезда – от 500 до 1500 кг. Стоит новинка от 1 650 000 рублей.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: https://ufocar.ru/