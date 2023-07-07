Из Гранты сделали седельный тягач

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За РулемНовый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Новинка представляет собой модернизированный коммерческий фургон «ВИС-2349» производства фирмы «ВИС-Авто».

Несмотря на то, что полуприцеп подразумевает перевозку тяжелых грузов, силовая установка осталась прежней – 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач.

Полностью переработана задняя подвеска: вместо пружин установлены 3-листовые рессоры с гидравлическими амортизаторами. Длина полуприцепа составляет 6200 мм. Грузоподъемность такого автопоезда – от 500 до 1500 кг. Стоит новинка от 1 650 000 рублей.

За Рулем
За Рулем
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Источник: журнал «Рейс»

Фото: https://ufocar.ru/

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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