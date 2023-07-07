Топ-5 самых доступных автомобилей июня
Продажи июня 2023 г. выросли на 88,3% или на 24 518 штук по сравнению с июнем 2022 г. и составили 52 279 автомобилей, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ.
После существенного падения продаж в 2022 г. рынок восстанавливается и к концу 2023 г. может достичь 1 млн проданных легковых и легких коммерческих автомобилей.
В топ-5 наиболее доступных моделей июня вошли:
- Lada Granta – продано 16 757 шт. (от 692 300 руб.)
- Lada Niva – 6496 шт. (от 821 900 руб.)
- Haval Jolion – 4699 шт. (от 1 799 000 руб.)
- Lada Vesta – 4258 шт. (от 1 239 900 руб.)
- УАЗ Patriot – 1232 шт. (oт 1 330 000 руб.)
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Топ-5 наиболее доступных автомобилей полугодия составили:
- Lada Granta – 98 113 шт.
- Lada Niva – 38 160 шт.
- Haval Jolion – 19 809 шт.
- Geely Coolray – 14 132 шт. (от 1 939 990 рублей)
- Chery Tiggo 4 PRO – 13 120 шт. (от 1 829 900 рублей).
Лидером рынка по-прежнему остается отечественная Lada, чьи продажи в июне (месяц к месяцу прошлого года) выросли в 3,7 раза и оставили 27 839 штук.
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Источник: AEB
Фото: Depositphotos
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