Масла G-Energy будут заливать в машины на ралли «Шелковый путь»

Они будут использоваться в гоночной и сервисной технике международного ралли.

Моторные масла G-Energy уже заработали имя в автоспорте, поэтому организаторы легендарного ралли «Шелковый путь» выбрали именно их для заливки в двигатели автомобилей и мототехники, а также тяжелонагруженного сервисного транспорта, который будет сопровождать ралли.

Линейки масел с популярной вязкостью 5w-40 и новые специализированные разработки с повышенной вязкостью 15w-50 и 10w-60 для форсированных двигателей спортивных автомобилей поставлены уже во все сервисные городки, организованные на маршруте ралли.

Помимо масел экипажи будут использовать трансмиссионные масла, смазки и технические жидкости G-Energy для всех видов узлов и агрегатов.

Рецептура масла G-Energy была разработана с помощью искусственного интеллекта и с применением компонентов направленного действия. В результате масло реагирует на повышение нагрузок и активизирует нужные в данный момент присадки. Это позволяет защитить двигатель при высоких и длительных нагрузках.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 7 июля и продлится до 15 июля. За это время экипажи проедут через 13 регионов и пересекут три часовых пояса, преодолев более 5,2 тысяч километров.

На маршруте есть 9 участков особой сложности общей длиной более 2 тысяч километров, проходящих по каменистым дорогам, глинистым грунтам, горным перевалам, пескам, бродам.

В гонке участвует около 100 экипажей, выступающих в разных категориях, в том числе грузовики, багги, квадроциклы, мотоциклы, внедорожники.

Гонку сопровождают эксперты G-Energy, к которым экипажи могут обратиться для оперативной диагностики своей техники. В распоряжении экспертов передовое оборудование и передвижной лабораторный комплекс, делающий точный чек-ап двигателя лишь на основе проб работающего масла. Секрет в том, что состав примесей позволяет точно диагностировать состояние всех деталей мотора.

Такое сотрудничество позволит G-Energy создать новые разработки и совершенствовать свои смазочные материалы. Поэтому компания постоянно участвует в спортивных соревнованиях: ралли «Дакар», «Шелковый путь», «Африка Эко Рейс», «Зимний лес».

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Фото: Газпром нефть