#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масла G-Energy будут заливать в машины на ралли «Шелковый путь»Масла G-Energy будут заливать в машины на ралли «Шелковый путь»
Они будут использоваться в гоночной и сервисной...
Гонщик команды G-Drive Racing Роман РусиновСтартует ралли-рейд «Шелковый путь». Где и как заправляются гонщики?
Ралли «Шелковый путь» началось уже сегодня в...
Как Почта России доставляет письма и посылки в российскую глубинкуКак Почта России доставляет письма и посылки в российскую глубинку
Почта России к Дню российской почты рассказала...

Масла G-Energy будут заливать в машины на ралли «Шелковый путь»

Они будут использоваться в гоночной и сервисной технике международного ралли.

За РулемToyota показала новый Land Cruiser

Моторные масла G-Energy уже заработали имя в автоспорте, поэтому организаторы легендарного ралли «Шелковый путь» выбрали именно их для заливки в двигатели автомобилей и мототехники, а также тяжелонагруженного сервисного транспорта, который будет сопровождать ралли.

Линейки масел с популярной вязкостью 5w-40 и новые специализированные разработки с повышенной вязкостью 15w-50 и 10w-60 для форсированных двигателей спортивных автомобилей поставлены уже во все сервисные городки, организованные на маршруте ралли.

Помимо масел экипажи будут использовать трансмиссионные масла, смазки и технические жидкости G-Energy для всех видов узлов и агрегатов.

За Рулем

Рецептура масла G-Energy была разработана с помощью искусственного интеллекта и с применением компонентов направленного действия. В результате масло реагирует на повышение нагрузок и активизирует нужные в данный момент присадки. Это позволяет защитить двигатель при высоких и длительных нагрузках.

За Рулем

За РулемЭтот салон Saab давно заброшен – видео

Ралли «Шелковый путь» стартовало 7 июля и продлится до 15 июля. За это время экипажи проедут через 13 регионов и пересекут три часовых пояса, преодолев более 5,2 тысяч километров.

На маршруте есть 9 участков особой сложности общей длиной более 2 тысяч километров, проходящих по каменистым дорогам, глинистым грунтам, горным перевалам, пескам, бродам.

За Рулем

В гонке участвует около 100 экипажей, выступающих в разных категориях, в том числе грузовики, багги, квадроциклы, мотоциклы, внедорожники.

За Рулем

Гонку сопровождают эксперты G-Energy, к которым экипажи могут обратиться для оперативной диагностики своей техники. В распоряжении экспертов передовое оборудование и передвижной лабораторный комплекс, делающий точный чек-ап двигателя лишь на основе проб работающего масла. Секрет в том, что состав примесей позволяет точно диагностировать состояние всех деталей мотора.

За Рулем

За РулемChery обновила кроссовер Jietur

Такое сотрудничество позволит G-Energy создать новые разработки и совершенствовать свои смазочные материалы. Поэтому компания постоянно участвует в спортивных соревнованиях: ралли «Дакар», «Шелковый путь», «Африка Эко Рейс», «Зимний лес».

  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Газпром нефть

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0