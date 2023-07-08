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Benda Napoleon – интересный китайский боббер

На Пекинском моторшоу недавно была представлена новая модель мотоцикла от китайской компании Benda.

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Этот боббер получил название «Наполеон», и его дизайнеры явно проделали отличную работу. Мотоцикл выполнен в стиле неоретро и имеет круглую фару, низкий руль и обтекаемый бак. Посадка на этом мотоцикле классическая для бобберов, с подножками, сильно вынесенными вперед. Сразу бросается в глаза конструкция вилки, которая напоминает дизайн первой половины прошлого века. Однако это бутафория: на этом мотоцикле установлена обычная телескопическая вилка, а ретровид создают специальные накладки.

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Еще одна интересная особенность – это колеса, выполненные в круизерном стиле, с широкой передней шиной. Однако по какой-то неясной причине на мотоцикле установлена кроссоверная резина 70/30, не соответствующая низкой асфальтовой посадке мотоцикла.

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Benda Napoleon оснащен инжекторным V-твин двигателем объемом 488 куб. см с жидкостным охлаждением. Двигатель имеет диаметр поршня 67 мм и ход 63,6 мм и развивает мощность в 50 лошадиных сил, что ставит его на одну линию с Rebel 500 по производительности.

Пока неясно, будет ли новинка доступна на международных рынках, хотя у Benda уже есть дилерская сеть в Европе и дистрибьютор в России.

Источник, фото: журнал «Мото»

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За РулемЛежнин Роман
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