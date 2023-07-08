Представлен новый дешевый премиальный кроссовер из Китая

Премиальная марка Hongqi представила свой самый дешевый кроссовер HS3, продажи которого стартуют 17 июля.

Производитель сообщил, что HS3 будет самым доступным кроссовером в линейке премиального бренда, но цена пока не объявлена. Он позиционируется как компактный внедорожник и является менее роскошным вариантом по сравнению с Hongqi HS5.

Покупатели смогут выбрать из шести цветов кузова и заказать панорамный люк. Внутри автомобиль оснащен 12,3-дюймовой ЖК-панелью приборов и 12,6-дюймовым вертикальным центральным экраном, бесключевым доступом и адаптивным круиз-контролем. На центральной консоли предусмотрены две площадки для беспроводной зарядки и два подстаканника. Hongqi HS3 предлагает пятиместную компоновку. Передние сиденья имеют электрорегулировку, функции обогрева и вентиляции.

Базовая версия оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 168 л.с., с максимальной скоростью 195 км/ч. Также доступна версия с 2-литровым мотором мощностью 250 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч за 7,2 секунды и имеющая максимальную скорость 220 км/ч. Габариты Hongqi HS3 составляют 4655 х 1900 х 1668 мм при колесной базе 2770 мм.

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Источник: IXBT

Фото: carnewschina.com