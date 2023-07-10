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В России закончились BMW, Land Rover и Volvo

Запасы BMW, Land Rover и Volvo, которые ранее были официально импортированы представительствами иностранных автопроизводителей, исчерпаны.

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Эту информацию подтвердили представители крупнейших дилерских холдингов. Они сообщили, что на складах российских дилеров больше нет автомобилей указанных марок, а также других брендов, которые ранее были популярны среди покупателей.

Недостаток автомобилей также заметен в массовом сегменте. Например, осталось всего два автомобиля Tiguan от Volkswagen, а также несколько кроссоверов Hyundai Tucson, Palisade и Santa Fe, как отметил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

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Для удовлетворения спроса ушедшие с рынка модели заменили китайские бренды Omoda, Tank, Changan, Kaiyi и другие.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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