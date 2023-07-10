В России закончились BMW, Land Rover и Volvo
Запасы BMW, Land Rover и Volvo, которые ранее были официально импортированы представительствами иностранных автопроизводителей, исчерпаны.
Эту информацию подтвердили представители крупнейших дилерских холдингов. Они сообщили, что на складах российских дилеров больше нет автомобилей указанных марок, а также других брендов, которые ранее были популярны среди покупателей.
Недостаток автомобилей также заметен в массовом сегменте. Например, осталось всего два автомобиля Tiguan от Volkswagen, а также несколько кроссоверов Hyundai Tucson, Palisade и Santa Fe, как отметил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
Появился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Для удовлетворения спроса ушедшие с рынка модели заменили китайские бренды Omoda, Tank, Changan, Kaiyi и другие.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Gazeta.ru
Фото: depositphotos.com
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0