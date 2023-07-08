Белорусский Geely скоро увидит свет и будет дешевле оригинала

Появились первые подробности о BelGee X50 – белорусском автомобиле на базе Geely Coolray, отличающимся углублённой локализацией.

По словам генерального директора предприятия «БелДжи», Геннадия Свидерского, осенью 2023 года Geely Coolray получит локальную версию под названием BelGee X50. Производство собственной версии автомобиля нацелено на активное внедрение локализованных компонентов для сокращения сроков производства автомобилей.

Расширение лицензии на производство Geely Coolray позволит «БелДжи» менять конструкцию автомобиля, локализовывать дефицитные компоненты и создавать новые версии, без согласования с китайскими партнёрами. Автомобиль BelGee X50 будет отличаться углублённой локализацией и более демократичной ценой, что не может не радовать.

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Источник: IXBT

Фото: За рулем