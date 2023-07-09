В России стартовали продажи нового BMW X5 M

Обновленная версия BMW X5 M была выпущена в Европе только весной 2023 года.

Этот автомобиль оснащен 4,4-литровым двигателем мощностью 625 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом. Обновленная модель отличается более узкими фарами с встроенными ходовыми огнями, а в салоне установлены два экрана с диагоналями 12,3 и 15 дюймов.

Российские дилеры уже предлагают покупателям новый внедорожник. Однако цены пугают. В Новосибирске предлагают самый доступный вариант BMW X5 M Competition Edition за 15,6 миллионов рублей. Дилер из Ростова-на-Дону предлагает такой же автомобиль за 17,6 миллионов рублей. Челябинск настолько суров, что предлагает самую дорогую версию внедорожника, за 22 миллиона.

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Источник: IXBT

Фото: BMW