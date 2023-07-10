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Причина – в ослаблении курса рубля.

ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Служба заказа легкового такси обязана предоставить подразделению органа Федеральной службы безопасности круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, говорится в документе.

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Если агрегатор не может выполнить запрос ведомства в установленные сроки, он должен сообщить о других сроках и обосновать причину невозможности представления данных в требуемые сроки.

Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение четырех рабочих дней (при наличии пометки «срочно») либо в течение 10 рабочих дней (при отсутствии указанной пометки) со дня поступления запроса. При этом служба заказа легкового такси не разглашает данные о факте и содержании такого взаимодействия.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, а часть его положений - с 1 сентября 2025 года.

Перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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