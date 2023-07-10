Отгадаете, сколько людей поместилось в этот Suzuki Vitara?

Кажется, даже сами участники эксперимента были в шоке.

Suzuki Vitara – популярный небольшой кроссовер, который в настоящее время производится в Венгрии и Китае. Однако его продажи в Европе в последние годы снизились: в 2022 году было куплено всего около 40 тысяч машин против 80 тысяч в 2019-м.

Тяжелые времена требуют решительных мер, и вот на какую маркетинговую кампанию решилась Suzuki в Испании.

Suzuki Iberica решила показать, насколько практична Vitara, и набила ее салон людьми под завязку. К слову мировой рекорд по вместимости салона принадлежит оригинальному VW Beetle, в который каким-то образом поместилось 57 человек!

Нет, Vitara не побила мировой рекорд. Но компания лишний раз подчеркнула, что при относительно небольшой колесной базе (2500 мм) у Vitara один из самых больших салонов в классе, несмотря на компактные внешние размеры.

Во время проведения эксперимента у Vitara я сложил задние сиденья, чтобы освободить больше места. Шесть человек сели спереди и еще семнадцать – на месте задних сидений и в багажнике (объем пространства здесь составляет 1119 литров). Итого 23 человека.

Nissan зарегистрировал название для нового кроссовера. Он будет построен на базе концепта, представленного на автосалоне в Шанхае в этом году.

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Фото, видео: Suzuki Iberica