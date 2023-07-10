Отгадаете, сколько людей поместилось в этот Suzuki Vitara?
Suzuki Vitara – популярный небольшой кроссовер, который в настоящее время производится в Венгрии и Китае. Однако его продажи в Европе в последние годы снизились: в 2022 году было куплено всего около 40 тысяч машин против 80 тысяч в 2019-м.
Тяжелые времена требуют решительных мер, и вот на какую маркетинговую кампанию решилась Suzuki в Испании.
Suzuki Iberica решила показать, насколько практична Vitara, и набила ее салон людьми под завязку. К слову мировой рекорд по вместимости салона принадлежит оригинальному VW Beetle, в который каким-то образом поместилось 57 человек!
Нет, Vitara не побила мировой рекорд. Но компания лишний раз подчеркнула, что при относительно небольшой колесной базе (2500 мм) у Vitara один из самых больших салонов в классе, несмотря на компактные внешние размеры.
Во время проведения эксперимента у Vitara я сложил задние сиденья, чтобы освободить больше места. Шесть человек сели спереди и еще семнадцать – на месте задних сидений и в багажнике (объем пространства здесь составляет 1119 литров). Итого 23 человека.
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Фото, видео: Suzuki Iberica
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Отзывы о Suzuki Vitara (1)
Отличные ходовые качества
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!