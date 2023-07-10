Названы причины, по которым дорожает такси

Средний чек растет везде, но в Москве - опережающими темпами.

По итогам первой половины года средний чек на такси в Москве вырос на 12%, до 771 руб., в целом по России — на 4%, до 435 руб. год к году, подсчитали аналитики «Чек Индекса». По данным Tinkoff Data, средний чек по Москве за январь-июнь вырос на 15%, до 496 руб., а по России — на 11%, до 293 рублей.

Сервисы заказа такси вынуждены корректировать цены из-за удорожания автомобилей, их обслуживания, роста цен на бензин, запчасти, автомойки. Кроме того, не хватает водителей.

В первом полугодии 2023 года сфера такси стала лидером по темпам роста спроса работодателей, опередив даже курьерскую доставку, такими данными поделился сервис «Авито Работа». Дефицит кадров усилился еще и из-за частичной мобилизации.

Небольшой отток водителей эксперты наблюдают летом, когда часть из них уходит на другие работы или в отпуск. Из-за этого стоимость поездок в летнее время, как правило, выше. Но ситуация с нехваткой водителей обычно выравнивается к осени.

Растет спрос на кадры, растет и зарплата - по итогам первой половины 2023 года к аналогичному периоду 2022 года она выросла на 17,2%.

Среди других причин удорожания называют частые сбои в работе GPS, особенно в Москве. Из-за этого усложняется логистика. В периоды сбоев водителям требовалось больше времени на поиск клиентов, длительность поездки также выросла, что в итоге также закладывается в стоимость поездки.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Unsplash