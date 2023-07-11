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С 11 июля вступил в силу приказ МВД об ограничениях для уклонистов

Не явившиеся в военкомат по повестке не смогут сесть за руль и получить водительское удостоверение.

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С сегодняшнего дня начал действовать приказ МВД, ограничивающий в правах уклонистов от военной службы. Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или совершать с ним регистрационные действия.

При поступлении <...> сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», – говорится в приказе МВД.
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Кроме того, уклонистам заблокируют оказание ряда услуг, в частности, они не смогут сдать на права.

Информация о наложении ограничений будет поступать в информационную систему ГИБДД от военкоматов в течение суток. Столько же времени отводится на то, чтобы исключить военнообязанного из реестра после того, как он пришел в военкомат.

Источник: Портал правовой информации

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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