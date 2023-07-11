Три россиянина, испанец и румын: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков

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В распоряжении злоумышленников было высококлассное оборудование.

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Операция Biturbo, которую проводила полиция Испании под руководством Следственного суда Алькала-де-Энарес, была успешно завершена после более чем года расследований.

По информации издания El Mundo, возглавляли преступную группировку трое граждан России, в нее также входили испанец и румын. Банда отличалась высоким уровнем профессионализма и владением новыми технологиями. В распоряжении злоумышленников было сложное и дорогостоящее электронное оборудование, предназначенное для захвата, получения и воспроизведения сигналов, с помощью которых преступники могли воспроизводить работу ключей для открытия и закрытия автомобилей.

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В итоге им удавалось быстро и без применения насилия угонять дорогие автомобили. Оборудование позволяло им открывать и запускать авто за несколько минут без необходимости взламывать замки или активировать сигнализацию.

После кражи автомобилей члены организации проводили сложный процесс фальсификации данных автомобиля с целью его перепродать, не вызвав подозрений.

Кроме того, преступники разработали логистику по перевозке угнанных автомобилей. Автомобили в Восточную Европу доставляли с помощью вагонов.

Часть похищенных в Мадриде автомобилей была обнаружена в Литве, городе Узбаляй, расположенном в 14 километрах от Калининградской области.

В ходе операции было изъято 13 автомобилей, 100 ожидающих активации ключей, а также станок для штамповки номерных знаков и электронные инструменты.

Источник: El Mundo

Фото: Unsplash, Depositphotos / guardiacivil.es

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За РулемАлексеева Елена
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