Всё сама! Мерседес внедряет функцию автоматического обгона

Впервые автоматизированную систему представят на новом Е-классе.

Одновременно с новым E-классом Mercedes-Benz представит в Европе систему помощи Automatic Lane Change, которая поддерживает обгон на скоростных дорогах с хорошей разметкой и структурно разделенными полосами. Новая система является дальнейшим развитием круиз-контроля Distronic с активным помощником рулевого управления.

Если впереди едет более медленный автомобиль, система сама может инициировать перестроение в диапазоне скоростей от 80 до 140 км/ч и совершить обгон полностью автоматически, если распознается разметка полосы движения и имеется достаточно места.

Обязательным условием является дорога с четко прописанным скоростным режимом и автомобиль, оснащенный навигацией MBUX. При выполнении автоматической смены полосы система не требует от водителя никаких дополнительных действий.

Благодаря активному ведению по маршруту система также помогает при подъезде к съездам и смене автомагистралей.

С системой уровня 2+ ответственность во время автоматической смены полосы движения по-прежнему лежит на водителе. Поэтому Mercedes-Benz рекомендует водителям при автоматическом маневрировании держать руки все же на руле.

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Источник: Auto-Mesiaportal.net

Фото: Mercedes-Benz