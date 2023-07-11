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Всё сама! Мерседес внедряет функцию автоматического обгона

Впервые автоматизированную систему представят на новом Е-классе.

Есть место, где подушки безопасности взрывают каждый день

Одновременно с новым E-классом Mercedes-Benz представит в Европе систему помощи Automatic Lane Change, которая поддерживает обгон на скоростных дорогах с хорошей разметкой и структурно разделенными полосами. Новая система является дальнейшим развитием круиз-контроля Distronic с активным помощником рулевого управления.

Если впереди едет более медленный автомобиль, система сама может инициировать перестроение в диапазоне скоростей от 80 до 140 км/ч и совершить обгон полностью автоматически, если распознается разметка полосы движения и имеется достаточно места.

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Обязательным условием является дорога с четко прописанным скоростным режимом и автомобиль, оснащенный навигацией MBUX. При выполнении автоматической смены полосы система не требует от водителя никаких дополнительных действий.

Благодаря активному ведению по маршруту система также помогает при подъезде к съездам и смене автомагистралей.

С системой уровня 2+ ответственность во время автоматической смены полосы движения по-прежнему лежит на водителе. Поэтому Mercedes-Benz рекомендует водителям при автоматическом маневрировании держать руки все же на руле.

Источник: Auto-Mesiaportal.net

Фото: Mercedes-Benz

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

-1