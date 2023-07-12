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Летние кражи автомобилей: в чем их особенность, рассказал экспертЛетние кражи автомобилей: в чем их особенность, рассказал эксперт
Он назвал самые распространенные случаи угона.
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Летние кражи автомобилей: в чем их особенность, рассказал эксперт

Он назвал самые распространенные случаи угона.

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Летом меньше всего хочется думать о безопасности – организм настроен на отдых и наслаждение теплыми солнечными лучами. Именно на это и рассчитывают злоумышленники, выбирая своих жертв в местах отдыха, в первую очередь у воды.

Как рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов, кражи машин на пляжах очень распространены.

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«Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу. Особенно если при этом люди увлечены отдыхом, бегают, жарят шашлыки», — пояснил эксперт.

Еще одна мишень летних краж – дамские сумочки. Женщины летом надевают более легкую одежду, в частности платья, где нет карманов. Соответственно, ключи от машины они кладут в сумочку. Злоумышленникам не составляет большого труда выудить оттуда ключи или совершить кражу сумки.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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