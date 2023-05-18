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Инспектор ГИБДД с сообщником запугали водителя и выманили миллион

Иначе грозили уголовной статьей.

За РулемРостовские инспекторы ДПС «содрали пятерочку» с военных ДНР

Следственный отдел СК Республики Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего инспектора ДПС и его 26-летнего сообщника.

Преступники действовали следующим образом. Инспектор ГИБДД подъехал к припаркованному автомобилю, где сидели двое мужчин, и без всяких оснований стал производить досмотр транспорта. В ходе него он подкинул в салон пустой сверток, имитирующий наркотик, после чего якобы обнаружил его и пригласил сообщника, который представился сотрудником наркоконтроля.

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Злоумышленники надели на владельца автомобиля наручники и, угрожая уголовной ответственностью за незаконный оборот наркотиков, потребовали от мужчин взятку в размере 1 млн рублей. Потерпевшие согласились и передали подозреваемым 300 тыс. рублей и наручные часы стоимостью 670 тыс. рублей. Однако потом, придя в себя, мужчины обратились в правоохранительные органы.

Сотрудник ДПС, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, предложил все вернуть. Но в момент возврата денег и часов подозреваемые были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД и доставлены в Следственный комитет.

Назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет законное наказание.

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Источники: СК России по Республике Башкортостан и МВД

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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