Инспектор ГИБДД с сообщником запугали водителя и выманили миллион
Следственный отдел СК Республики Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего инспектора ДПС и его 26-летнего сообщника.
Преступники действовали следующим образом. Инспектор ГИБДД подъехал к припаркованному автомобилю, где сидели двое мужчин, и без всяких оснований стал производить досмотр транспорта. В ходе него он подкинул в салон пустой сверток, имитирующий наркотик, после чего якобы обнаружил его и пригласил сообщника, который представился сотрудником наркоконтроля.
Злоумышленники надели на владельца автомобиля наручники и, угрожая уголовной ответственностью за незаконный оборот наркотиков, потребовали от мужчин взятку в размере 1 млн рублей. Потерпевшие согласились и передали подозреваемым 300 тыс. рублей и наручные часы стоимостью 670 тыс. рублей. Однако потом, придя в себя, мужчины обратились в правоохранительные органы.
Сотрудник ДПС, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, предложил все вернуть. Но в момент возврата денег и часов подозреваемые были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД и доставлены в Следственный комитет.
Назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет законное наказание.
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Источники: СК России по Республике Башкортостан и МВД
Фото: depositphotos.com
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