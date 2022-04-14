Задержана ОПГ из 26 сотрудников ДПС и гражданских лиц. Их обвиняют в подлоге и взятках

Мошенники намеренно вводили в заблуждение водителей о якобы совершенных правонарушениях.

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Операция по задержанию преступников проводилась МВД совместно с ФСБ России, настолько масштабной оказалась эта коррумпированная схема. В результате были задержаны сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) и ряд гражданских лиц, в том числе бывших сотрудников батальона. Преступная группировка вымогала деньги у водителей, сообщает МВД Медиа.

Преступная схема работала следующим образом: на участке федеральной трассы М-4 «Дон» соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, а потом с помощью графического редактора «рисовали» фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения.

В нескольких километрах по пути следования машин уже находились в засаде инспекторы ДПС, которым передавали это изображение. Те тормозили машины и сообщали водителям о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений. Не выдержав давления, подкрепленного фиктивными доказательствами вины, водители откупались от полицейских, причем суммы взяток варьировались, по данным МВД, от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. Такие действия преступники проделывали неоднократно.

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На основании собранных материалов следователи Первого следственного управления (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) ГСУ СК России возбудили три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По этой статье подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 26 подозреваемых и провели 95 обысков по адресам проживания и местам несения службы фигурантов.

Работа по выявлению и пресечению коррупционных преступлений продолжается, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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