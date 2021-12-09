У главы ставропольского ГИБДД нашли еще дома

Всего 21 объект недвижимости, а также шесть автомобилей.

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Обвиняемый во взяточничестве бывший глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, оказывается, владел не только уже известным всем особняком с лепниной и золотым унитазом, но и еще двадцать одним (!) объектом недвижимости. Автопарк же полицейского насчитывал шесть автомобилей.

Все это имущество было оформлено не только на Сафонова, но и на членов его семьи, пишут «Известия» со ссылкой на заявление генерального прокурора России Игоря Краснова.

«Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут. Общая стоимость имущества, приобретенного ими в период службы на неподтвержденные доходы, превышает сотни миллионов рублей», — сообщил генпрокурор.

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Теперь все обнаруженное движимое и недвижимое имущество будет обращено в доход государства.

Напомним, что 21 июля Ессентукский городской суд арестовал не только Алексея Сафонова и 10 человек, находившихся с ним в сговоре, в том числе четырех гражданских лиц. Сейчас бывшему главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Александр Хинштейн