Стала известна сумма взятки за водительские права — журнал За рулем

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Стала известна сумма взятки за водительские права

Силовики разоблачили банду сотрудников ГИБДД, торговавших правами.

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В Уфе семеро бывших сотрудников МРЭО ГИБДД республики подозреваются в организации и участии в преступном сообществе, сообщает сайтрегионального СУ СК. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей, в зависимости от набора «услуг».

Уголовное дело возбуждено в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Действовали преступники по строгой схеме, в которой каждый участник отвечал за свое звено. Кто-то обеспечивал оформление и прием необходимых документов от взяткодателя или его посредника для допуска к сдаче экзамена, кто-то сдачу теоретической части экзамена без фактической проверки ПДД, а кто-то — сдачу практических экзаменов на автодроме и в городе без проверки навыков управления автомобилем.

В зависимости от выполняемых функций участники преступного сообщества совершали незаконные действия либо в самом регистрационно-экзаменационном отделе, либо на автодромах, используемых для приема экзаменов.

Действовала преступная группа с 2016 года, а разоблачили мошенников только в марте 2021 года, уже установлена их причастность не менее чем к 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей.

Пятерых фигурантов заключили под стражу, один находится под домашним арестом, а бывший начальник МРЭО ГИБДД скрылся и объявлен в розыск.

Фото: Depositphotos

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