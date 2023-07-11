Для развития беспилотных технологий в России не хватает специалистов

А чтобы они появились, нужна высококонкурентная среда.

Школа электромобилей существует в Московском Политехе уже 16 лет, отметил ректор Владимир Миклушевский на деловой программе «Современный транспорт: интеллектуальные платформы, беспилотники, искусственный интеллект», состоявшейся на Иннопроме-2023.

В числе индустриальных партнеров вуза выступают КАМАЗ, НАМИ, «Автотор» и другие.

«Наши студенты обучаются на реальных заказах отрасли, это самый лучший способ, который позволит подготовить хорошего конструктора, технолога, дизайнера и т. д», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский

Ректор отметил, что доля стартапов, рожденных в университетах, зависит от конкурентности экономики, уровня технического регулирования.

Тем не менее, не надо ждать, когда эта высококонкурентная среда появится, надо ее формировать. Делать это должны вузы в связке с бизнесом и государством.

Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов отметил, уже к 2035 году запланировано создание и внедрение национальных программных продуктов для автономных и подключенных автомобилей, а также разработка и запуск новых серийных платформ для автоматизации транспортных средств всех сегментов: легкового, общественного и грузового.

Научно-исследовательские работы проводятся на базе НАМИ, Московского Политеха и МАДИ.

«Я рассчитываю, что в дальнейшем стартапы, разработки в этой части будут нарастать, с учетом того, что сегодня есть необходимые инструменты господдержки», — подчеркнул Каримов.

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Главная промышленная выставка России Иннопром проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. В этом году ее посетителями станут более 40 000 человек.

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Источник: Московский Политех

Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва", Московский Политех