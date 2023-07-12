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Врач объяснила, почему шум от автомобиля – фактор стресса для водителя

Необходимо прислушиваться к своему состоянию и вовремя реагировать на его ухудшение.

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Доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова уверена, что фоновый шум, который сопровождает движение автомобиля, напрямую на самочувствие или здоровье водителя не влияет. Но при этом он может стать одним из факторов стресса, подчеркнула врач.

«На состояние водителя влияют и автомобильный шум, и множество других факторов: мелькание предметов и света, необходимость быть сосредоточенным и внимательным. Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье», - пояснила Акарачкова.
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А вот нервное напряжение, связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле, может вызывать у водителя различные неприятные ощущения.

«У кого-то головная боль, у кого-то – головокружение. У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем», – уточнила эксперт.

Она посоветовала водителям в случае, если из-за стресса ухудшилось самочувствие, не рисковать, а остановиться и отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись.

Источник: Радио Sputnik

Фото: Deposiphotos

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